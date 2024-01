Astrazeneca Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Aktienkurs von Astrazeneca hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor deutlich besser entwickelt. Mit einer Rendite von -4,92 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Arzneimittel" konnte Astrazeneca mit einer Rendite von 9,34 Prozent überzeugen, während die Branche selbst eine mittlere Rendite von -14,26 Prozent aufweist. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Astrazeneca-Aktie auch von Analysten positiv eingeschätzt. Insgesamt geben 8 Analysten eine positive Bewertung, 1 eine neutrale und keine eine negative. Das Kursziel der Analysten wird auf 128,33 GBP festgelegt, was bedeuten würde, dass die Aktie in der Zukunft eine Performance von -98,78 Prozent erzielen könnte, da sie derzeit bei 105,46 GBP gehandelt wird. Dies führt zur Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion jedoch neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Astrazeneca derzeit +1,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,34 Prozent liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung rund um Astrazeneca in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.