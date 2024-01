Astrazeneca Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

In den letzten Wochen konnte bei Astrazeneca eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen zeigte. In Bezug auf die Stärke der Diskussionen konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird die Stimmung in Bezug auf Astrazeneca insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anlegermeinungen in den sozialen Netzwerken waren überwiegend positiv, wobei positive Themen an neun Tagen dominierten, während an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Im Laufe der letzten zwölf Monate erhielt Astrazeneca insgesamt neun Analystenbewertungen, wovon acht positiv, eine neutral und keine negativ ausfielen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt die durchschnittliche Kursprognose ein Abwärtspotential von -98,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der technischen Analyse wird die Astrazeneca derzeit als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage verläuft um -3,27 Prozent über dem aktuellen Kurs, während der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage eine Abweichung von +3,32 Prozent aufzeigt. Insgesamt entspricht dies auch hier einer Gesamtbewertung als "Neutral".