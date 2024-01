Astrazeneca Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Astrazeneca: Analystenbewertungen, Anlegerstimmung und technische Analyse

Astrazeneca hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat wurden keine neuen Analystenupdates zu Astrazeneca veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose von 128,33 GBP für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotenzial von -98,79 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Astrazeneca daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Aktie. Die technische Analyse zeigt einen aktuellen Kurs von 10590 GBP, der mit -3,16 Prozent vom GD200 entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 10384,24 GBP auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Astrazeneca-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -4,92 Prozent erzielt, was 10,05 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -14,42 Prozent, wobei Astrazeneca aktuell 9,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.