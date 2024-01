Astrazeneca Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "D-Wave Quantum":

Der Aktienkurs von Astrazeneca hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -12,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Astrazeneca eine Outperformance von +6,49 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -13,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Astrazeneca 7,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Astrazeneca in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Astrazeneca mit einer Dividendenrendite von 2,17 Prozent 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Astrazeneca in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Astrazeneca haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Astrazeneca-Aktie sind 8 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Astrazeneca vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 128,33 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10902 GBP) ausgehend um -98,82 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Astrazeneca von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.