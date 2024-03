Astrazeneca Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Aktie von Astrazeneca wurde in den vergangenen Monaten in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Astrazeneca bei 32,1 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 319,43 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 positive, 1 neutrale und 2 negative Bewertungen für Astrazeneca abgegeben. Dies führt langfristig zu einer guten Einschätzung. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -67,43 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 3315,83 GBP an, was zu einer insgesamt negativen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs bei 10706,32 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 10180 GBP, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Astrazeneca sowohl in der fundamentalen als auch in der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.