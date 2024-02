Astrazeneca Aktie: Was noch aussteht!

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt zehn Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens liegt dabei bei "Gut", wobei sieben Bewertungen als "Gut", zwei als "Neutral" und eine als "Schlecht" eingestuft wurden. In jüngster Zeit wurden drei "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose für das Unternehmen liegt bei 2079 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -79,66 Prozent entspricht. Daher ergibt sich laut Analystenmeinungen eine "Schlecht"-Empfehlung für die Astrazeneca-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt für Astrazeneca einen Wert von 30,32 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Astrazeneca war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur zwei Tagen, an denen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Astrazeneca festgestellt. Auch wenn die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, wird das geänderte Stimmungsbild mit einer Bewertung als "Gut" honoriert, während die abnehmende Aufmerksamkeit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Astrazeneca daher für dieses Kriterium mit "Gut" bewertet.

