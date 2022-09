Astrazeneca-Aktie: Tezspire erhält EU-Zulassung zur Behandlung von schwerem Asthma

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern AstraZeneca Plc (AZN.L, AZN) hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sein Medikament Tezspire (Tezepelumab) in der Europäischen Union für die Behandlung von schwerem Asthma zugelassen worden ist. Tezspire ist als zusätzliche Erhaltungstherapie für Patienten ab 12 Jahren mit schwerem Asthma zugelassen, die mit hochdosierten inhalativen Kortikosteroiden plus einem anderen Arzneimittel nur unzureichend kontrolliert werden. Es… Hier weiterlesen