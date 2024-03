Astrazeneca Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca plc":

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage bezüglich der Aktie von Astrazeneca festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in jüngster Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aus diesem Grund erhält Astrazeneca in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,1 unter dem Branchendurchschnitt (90 Prozent) liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Astrazeneca-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Astrazeneca-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,48 Prozent erzielt, was 9,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Astrazeneca-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Vergleiche.