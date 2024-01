Astrazeneca Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend darauf ist Astrazeneca mit einem Wert von 34,24 deutlich günstiger als das Durchschnitt in der Arzneimittelbranche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 257,45, was einen Abstand von 87 Prozent ergibt. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Astrazeneca haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut" gelangen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Astrazeneca diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor, liegt Astrazeneca mit einer Rendite von -6,31 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,92 Prozent. Auch hier liegt Astrazeneca mit 8,61 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.