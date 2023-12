Astrazeneca Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "United States Cellular Corp":

Astrazeneca mit niedrigerer Dividendenrendite als Branchendurchschnitt

Das Pharmaunternehmen Astrazeneca verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,21 Prozent liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt die Differenz -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Astrazeneca-Aktie in dieser Kategorie führt.

Relative Strength Index zeigt gemischte Signale

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Astrazeneca liegt bei 16,11 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis zeigt der RSI hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Positive Stimmung bei Anlegern

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Astrazeneca. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Astrazeneca als unterbewertete "Gut"-Empfehlung

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Astrazeneca mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,24 deutlich günstiger bewertet wird als der Branchendurchschnitt von 257,45, was einer Unterbewertung von 87 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

