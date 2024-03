Astrazeneca Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca plc":

Die aktuelle Dividendenrendite von Astrazeneca beträgt 2,19 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca liegt bei 32,1, was ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer positiven fundamentalen Bewertung führt. Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie langfristig als "Gut" eingestuft wird, während kurzfristig eine neutrale Einschätzung vorliegt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 2567,5 GBP, was einer negativen Erwartung von -75,4 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis der Analystenschätzungen, der fundamentalen Kriterien und der Anleger-Stimmung.