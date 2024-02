Astrazeneca Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen zu Astrazeneca wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird.

Die Analysten haben unterschiedliche Meinungen zur Astrazeneca-Aktie. Während insgesamt eine positive Einschätzung vorliegt, zeigt die jüngste Bewertung eine neutrale Haltung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Astrazeneca liegt bei 2567,5 GBP, was auf eine negative Kursentwicklung hindeutet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Astrazeneca als unterbewertet eingestuft, da die Börse für jeden Euro Gewinn von Astrazeneca deutlich weniger zahlt als für vergleichbare Werte in der Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Astrazeneca-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis. Daher wird auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung für Astrazeneca abgegeben.