Astrazeneca Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Astrazeneca hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Astrazeneca damit 9,58 Prozent über dem Durchschnitt (-22,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -23,26 Prozent, wobei Astrazeneca aktuell 10,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Astrazeneca festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Meinungen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat auch zwei berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Astrazeneca auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Astrazeneca sowohl in Bezug auf die Aktienkursentwicklung, das Sentiment und die Anleger-Stimmung als auch die technische Analyse gemischte Signale aufweist und daher insgesamt auf einer neutralen Ebene eingestuft wird.