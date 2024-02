Astrazeneca Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Derzeit wird die Aktie von Astrazeneca als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 32 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Astrazeneca nur 32,1 Euro gezahlt, was 90 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Astrazeneca war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An 12 Tagen überwog die negative Kommunikation in den sozialen Medien, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analysten haben gemischte Einschätzungen zur Astrazeneca-Aktie abgegeben. In den letzten 12 Monaten ergab sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 7 Kaufempfehlungen, 2 neutralen Einschätzungen und 1 negativen Bewertung. Allerdings kommen die Analysten, die kürzlich ihre Empfehlungen abgegeben haben, zu einer neutralen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2567,5 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von -74,56 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 2,19 Prozent hat Astrazeneca derzeit eine niedrigere Rendite als der Branchendurchschnitt von 3,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Astrazeneca-Aktie auf Grundlage des KGV, des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzungen und der Dividende.