Astrazeneca Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Astrazeneca zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Astrazeneca blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Astrazeneca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht scheint die Aktie von Astrazeneca jedoch günstig zu sein, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 34,24 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht auf der Basis fundamentaler Kriterien einem "Gut".

Die Analysten schätzen die Aktie der Astrazeneca auf langfristiger Basis ebenfalls als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 8 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". In einer Betrachtung des vergangenen Monats ergab sich ein ähnliches Bild mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Gesamturteil der Analysten lautet daher "Gut". Trotzdem erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 128,33 GBP, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Astrazeneca-Aktie sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -4,78 Prozent, während für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +1,5 Prozent festgestellt wird.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht ein "Neutral"-Rating.