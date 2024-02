Astrazeneca Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Aktie des Unternehmens Astrazeneca wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, um eine fundierte Einschätzung abzugeben. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet spielen dabei eine wichtige Rolle. In der Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Messung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Der GD200 des Wertes liegt bei 10827,05 GBP, während der Kurs der Aktie bei 9761 GBP liegt, was einer Abweichung von -9,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,58 Prozent, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall zeigt sich, dass Astrazeneca als überkauft bewertet wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,48 Prozent erzielt, was 8,09 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" liegt Astrazeneca aktuell 8,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.