Astrazeneca Aktie: Keine Panik!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Astrazeneca positiv verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10220 GBP um -1,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -4,78 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Ausschüttung bei Astrazeneca 2,19 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,3 %), was zu einer niedrigeren Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 30,32 deutet darauf hin, dass die Astrazeneca weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 54, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.