Astrazeneca Aktie: Ist das wirklich wahr?

Astrazeneca wird aufgrund seiner fundamentalen Kennzahlen im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 36,36, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 268,76 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10874,7 GBP für die Astrazeneca-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10360 GBP, was einem Unterschied von -4,73 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden analysiert, wobei auch für letzteren eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analysten bewerten die Astrazeneca-Aktie aktuell mehrheitlich als "Gut". Von insgesamt 9 Bewertungen der letzten zwölf Monate entfallen 8 auf "Gut" und 1 auf "Neutral", während keine "Schlecht"-Bewertung abgegeben wurde. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 128,33 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -98,76 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Astrazeneca eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Astrazeneca-Aktie einen Wert von 62,7 für den RSI7 und 55,82 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.