Astrazeneca Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten zwölf Monaten hat Astrazeneca insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut" und setzt sich aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Astrazeneca. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 128,33 GBP pro Aktie ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -98,82 Prozent. Das deutet auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin. Insgesamt erhält Astrazeneca in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger und Kommentare auf sozialen Plattformen zu Astrazeneca waren neutral. Auch in Bezug auf Handelssignale wurde eine "Schlecht"-Bewertung festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz zu Astrazeneca. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca beträgt 36. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 267. Daraus ergibt sich, dass Astrazeneca aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.