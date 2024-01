Astrazeneca Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Aktienkurs von Astrazeneca hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 7,65 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -12,85 Prozent, wobei Astrazeneca aktuell 6,54 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Astrazeneca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Fundamental betrachtet wird Astrazeneca im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 34,24 liegt, während das Branchen-KGV bei 254,37 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, wobei in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Astrazeneca diskutiert wurde. Aktuell überwiegt jedoch die negative Kommunikation, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Eine tiefergehende Analyse ergab, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.