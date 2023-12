Astrazeneca Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die technische Analyse von Astrazeneca zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10.977,25 GBP liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 10.192 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,15 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 10.371,72 GBP, was einen Abstand von -1,73 Prozent zur Aktie darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Astrazeneca-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50,79 und der RSI25 für 25 Tage bei 50,74. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Astrazeneca mit 2,17 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt ziemlich negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien auch einige positive Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.