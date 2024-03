Astrazeneca Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Astrazeneca-Aktie wird derzeit von Analysten mit einem "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Einstufungen führten. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (3315,83 GBP) zeigt ein Abwärtspotential von -67,1 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Astrazeneca also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die Diskussion von negativer Kommunikation geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen ging es verstärkt um positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Astrazeneca. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Astrazeneca in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,48 Prozent. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche um -23,19 Prozent, was einer Outperformance von +10,72 Prozent für Astrazeneca entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Astrazeneca um 10,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Astrazeneca aktuell bei 10686,69 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 10080 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,68 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10397,08 GBP, was einer Differenz von -3,05 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".