Astrazeneca Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Astrazeneca-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Grundlage des RSI der letzten 25 Handelstage ist die Aktie ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 52,34), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Astrazeneca-Aktie auf 10643,88 GBP, während der aktuelle Kurs bei 10196 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -4,21 Prozent zum GD200 und einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 10361,6 GBP, was einen Abstand von -1,6 Prozent zur Aktie bedeutet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Astrazeneca mit -12,48 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,69 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Astrazeneca mit 11,22 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca mit einem Wert von 32,1 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 309, was zu einer "günstig" bezeichneten Aktie führt und somit ein "Gut"-Rating auf fundamentalen Kriterien erhält.