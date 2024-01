Astrazeneca Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca liegt bei 34, was im Vergleich zum Branchenwert von 254,37 für Arzneimittel unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher als "Gut" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Astrazeneca eine Performance von -6,31 Prozent, während ähnliche Aktien in der Arzneimittelbranche im Durchschnitt um -13,88 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,56 Prozent im Branchenvergleich und eine mittlere Rendite von -14,55 Prozent im Gesundheitspflegesektor. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Astrazeneca-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates gibt, deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Abwärtspotenzial von -98,81 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Astrazeneca daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Astrazeneca. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an vier Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Astrazeneca diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Astrazeneca-Aktie.