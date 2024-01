Astrazeneca Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie von Astrazeneca zeigt gemischte Signale aus charttechnischer Sicht. Der Kurs liegt derzeit 4,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie überverkauft ist, da der RSI7 bei 24,44 Punkten liegt. Für den RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Astrazeneca-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich ein negatives Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen haben ebenfalls zu Kaufsignalen geführt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.