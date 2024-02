Astrazeneca Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Astrazeneca als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Astrazeneca-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,82, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) ist Astrazeneca aus fundamentaler Sicht unserer Ansicht nach unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,36 gehandelt, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 268,76 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Astrazeneca kann auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung gezeigt, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Astrazeneca in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Astrazeneca-Aktie ein Durchschnitt von 10874,7 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10360 GBP (-4,73 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (10435,64 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,72 Prozent), wodurch die Astrazeneca-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Astrazeneca daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.