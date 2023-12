Astrazeneca Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Astrazeneca wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führte.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie von Astrazeneca insgesamt 8 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen von Research-Analysten. Aus diesem Urteil leiten wir eine langfristige Einstufung von "Gut" ab. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 128,33 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 106,00 GBP eine erwartete Kursentwicklung von -98,79 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Mit einer Dividendenrendite von 2,17 Prozent liegt Astrazeneca momentan unter dem Branchendurchschnitt von 3,21 Prozent. In der Kategorie "Dividende" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen positiver Diskussion und einem Tag negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.