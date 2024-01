Astrazeneca Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Astrazeneca-Aktie beträgt aktuell 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass Astrazeneca weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einem "Schlecht"-Rating für Astrazeneca.

Im Branchenvergleich hat Astrazeneca in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,34 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche erzielt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Astrazeneca um 9,19 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Astrazeneca-Aktie aktuell bei 4,57 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) liegt, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der GD50-Kurs weist hingegen eine Differenz von +0,76 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Die negative Diskussion über Astrazeneca führte zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Astrazeneca-Aktie, mit einem überkauften RSI, einer positiven Performance im Branchenvergleich und einer neutralen technischen Analyse, aber einem negativen Anleger-Sentiment.