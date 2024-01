Astral ResourcesL Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie von Astral Nl liegt mit einem Kurs von 0,073 AUD derzeit um -8,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine negative Einschätzung von -8,75 Prozent zum GD200 festgestellt. Damit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Astral Nl in den letzten Tagen größtenteils positiv. Neun Tage lang waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, während keine negativen Diskussionen stattfanden. An drei Tagen war die Stimmung neutral und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Astral Nl daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Astral Nl einen Wert von 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und auch die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher wird auch hier eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" abgeleitet.