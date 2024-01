Astral ResourcesL Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, in diesem Fall 7 Tage. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Astral Nl liegt bei 64,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 63,33 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung bezüglich Astral Nl in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab 12 positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Astral Nl daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Astral Nl aktuell einen Wert von 0,07 AUD. Der aktuelle Aktienkurs liegt ebenfalls bei 0,07 AUD. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,08 AUD, was zu einem Abstand von -12,5 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt wird die Aktie von Astral Nl aufgrund der mittleren Aktivität der Beiträge und der positiven Stimmungsänderung mit einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild eingestuft.