Astral ResourcesL Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es wurden keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Astral Nl diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Astral Nl verläuft derzeit bei 0,07 AUD. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,061 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,86 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,07 AUD. Dies entspricht einer Differenz von -12,86 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Astral Nl-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Astral Nl liegt bei 63,64, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.