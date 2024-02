Astral ResourcesL Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um die Stärke und Richtung von Kursbewegungen zu bewerten. Für die Aktie von Astral Nl zeigt der RSI derzeit einen Wert von 83,33, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Astral Nl bei 0,07 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,064 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -8,57 Prozent liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 0,07 AUD führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands von -8,57 Prozent. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie von Astral Nl als "Schlecht".