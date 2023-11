Astra Space Registered (A) Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Astra Space":

Laut dem Relative Strength Index (RSI) ist die Astra Space-Aktie derzeit als neutral einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer von 0 bis 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 72,19, was als schlecht eingestuft wird, während der RSI25-Wert bei 85,68 liegt und ebenfalls als schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine schlechte Bewertung aufgrund des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine positive Entwicklung für die Astra Space-Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien sind intensiv und die Stimmungsänderungen sind positiv. Daraus ergibt sich eine gute Gesamteinschätzung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Meinungen und Kommentare in den sozialen Medien sind in den letzten Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf diesen Informationen wird die Astra Space-Aktie als gut bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Astra Space-Aktie eine schlechte Bewertung. Der Schlusskurs lag am letzten Handelstag bei 0,6727 USD, was einem Unterschied von -88,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 5,63 USD entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 2,58 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -73,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie also als schlecht bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Astra Space-Aktie gemischte Bewertungen aufweist. Während der RSI eine neutrale Einschätzung liefert, sind das Sentiment und die Meinungen der Anleger positiv. Die charttechnische Analyse spricht hingegen für eine schlechte Bewertung. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.