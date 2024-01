Astra Space Registered (A) Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den letzten Wochen wurde bei Astra Space eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies wurde auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt. Auch die Diskussion über das Unternehmen war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führte.

Der Relative Strength-Index ergab eine neutrale Bewertung für die Astra Space-Aktie. Während der RSI7 für sieben Tage eine "Schlecht"-Empfehlung ergab, führte der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 3,73 USD für die Astra Space-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,72 USD, was einem Unterschied von -53,89 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergab jedoch eine positive Bewertung mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält Astra Space daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik, während der Relative Strength-Index zu einem Gesamtranking von "Schlecht" führt.