Astra Space Registered (A) Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse von Astra Space zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,29 USD um +15,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Kurs jedoch um -68,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an 12 Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag eine negative Stimmung herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Astra Space diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Astra Space zeigt eine Ausprägung von 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie mit einem Rating von "Neutral" eingestuft.