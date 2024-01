Astra Space Registered (A) Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Astra Space-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der aktuelle Wert liegt bei 3,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2 USD lag, was einem Unterschied von -47,37 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein positiveres Bild. Der Wert liegt bei 1,34 USD, was einem Unterschied von +49,25 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analyse. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt, wodurch die Aktie insgesamt ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Astra Space-Aktie deutet darauf hin, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (30,43 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (36,05 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Astra Space. Dies setzte sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen fort, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält. Insgesamt wird die Aktie somit mit einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments versehen.