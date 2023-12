Astra International Tbk PT Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Astra International":

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Astra Pt ist laut einer Analyse der Social Media-Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt zwei positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Astra Pt derzeit bei 0,37 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,31 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,22 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,33 EUR ergibt sich eine Differenz von -6,06 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Astra Pt zeigt einen Wert von 57,14, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 56 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens beträgt die Dividendenrendite 11,37 Prozent, was 8,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 3,19) liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Astra Pt-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anlegerstimmung und die technische Bewertung der Astra Pt-Aktie eher negativ ausfallen, während die Dividendenpolitik positiv bewertet wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen in Zukunft auf die Kursentwicklung des Unternehmens auswirken werden.