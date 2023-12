AstraZeneca schluckt Gracell Biotechnologies: Milliardendeal besiegelt, UBS begeistert mit Kaufempfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

AstraZeneca expandiert sein Portfolio im Bereich der Zelltherapien durch eine bedeutende Akquisition: Für 1,2 Milliarden US-Dollar übernimmt der Pharmariese Gracell Biotechnologies, wie aus einer aktuellen Konzernmitteilung hervorgeht.

AstraZeneca stärkt seine Präsenz auf dem Markt für Zelltherapien mit einer Milliardenübernahme. Der Konzern gibt bekannt, dass er Gracell Biotechnologies für insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar erwerben wird. Der Baranteil der Transaktion beläuft sich auf 1,0 Milliarden US-Dollar und bietet somit einen Aufschlag von 62 Prozent auf den letzten Schlusskurs von Gracell von 6,19 US-Dollar.

Mit dem Deal kann AstraZeneca seine Pipeline an Zelltherapien für die Behandlung von Krebs und Autoimmunkrankheiten weiter ausbauen. Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen sein, wie der Konzern mitteilt.

Nach der Übernahme wird Gracell als hundertprozentige Tochtergesellschaft von AstraZeneca mit Standorten in China und den USA operieren. Die renommierte Schweizer Großbank UBS bestätigt die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 13000 Pence. Analyst Colin White betont dies in einer aktuellen Studie und hebt die Stärkung der Zelltherapie-Plattform durch den Kauf von Gracell Biotechnologies hervor.

Der Experte bezeichnet das wichtigste Produkt von Gracell als vielversprechend. Dabei handelt es sich um eine Car-T-Zelltherapie, die momentan in einer klinischen Studie zur Behandlung von Multiplem Myelom, einer Form von Blutkrebs, getestet wird.

Am Mittwoch verzeichnet die AstraZeneca-Aktie an der Börse in London einen Anstieg um 1,03 Prozent auf 105,44 Pfund. Mit dem geplanten Zukauf von Gracell Biotechnologies zeigt der Pharmakonzern erneut sein Bestreben, in der sich ständig weiterentwickelnden Branche der Zelltherapien eine führende Rolle einzunehmen. Dank der Expansionsstrategie von AstraZeneca kann das Unternehmen weiterhin innovative und vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten für schwerwiegende Erkrankungen anbieten.

