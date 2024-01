AstraZeneca Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Das Unternehmen Astrazeneca wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als unterbewertet angesehen. Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 34,24, was einem Abstand von 87 Prozent zum Branchen-KGV von 254,37 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat Astrazeneca im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,31 Prozent erzielt, was 7,65 Prozent über dem Durchschnitt (-13,96 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -12,85 Prozent, wobei Astrazeneca aktuell 6,54 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10958,44 GBP für die Astrazeneca-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 10758 GBP (-1,83 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Bewertung, wobei die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Stimmung rund um die Aktie von Astrazeneca analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Astrazeneca zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".