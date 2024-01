AstraZeneca Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die aktuelle Dividendenrendite von Astrazeneca beträgt 2%, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche eine negative Differenz von -1,03% ergibt. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Astrazeneca als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca liegt bei 34, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 254,37 deutet dies auf eine Unterbewertung hin. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält Astrazeneca daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Astrazeneca in den letzten Wochen kaum verändert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf Astrazeneca festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen der historischen Datenmengen haben außerdem eine überwiegende Anzahl von Kaufsignalen ergeben, was das Anleger-Sentiment ebenfalls positiv beeinflusst. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.