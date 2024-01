AstraZeneca Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Aktienkurs von Astrazeneca hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Astrazeneca damit 10,05 Prozent über dem Durchschnitt von -14,97 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -14,42 Prozent, und Astrazeneca liegt aktuell 9,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Astrazeneca-Aktie bei 10590 GBP, was einer -3,16 Prozent Entfernung vom GD200 (10935,03 GBP) entspricht. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 10384,24 GBP, was bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Astrazeneca-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Um zu beurteilen, ob die Astrazeneca-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 69,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, beträgt 45,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Astrazeneca 2,19 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,89 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Astrazeneca eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.