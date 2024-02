AstraZeneca Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von AstraZeneca verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,48 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche durchschnittlich um -21,56 Prozent, was bedeutet, dass AstraZeneca eine Outperformance von +9,08 Prozent erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -21,19 Prozent, wobei AstraZeneca 8,71 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt AstraZeneca mit einer Ausschüttung von 2,19 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,31 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,12 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Bewertungen der Analysten für AstraZeneca in den letzten zwölf Monaten zeigen 7 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings ergaben jüngere Berichte der Analysten eine andere Beurteilung, wobei das durchschnittliche Rating für das AstraZeneca-Wertpapier im letzten Monat "Neutral" war (2 positiv, 1 neutral, 1 negativ). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2567,5 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -73,87 Prozent fallen könnte. Daher erhält die AstraZeneca-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Seiten der Analysten.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AstraZeneca bei 32,1, was unter dem Branchendurchschnitt (90 Prozent) liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 320,01 auf. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie von AstraZeneca unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.