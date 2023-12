AstraZeneca Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten verschiedene Einschätzungen zur Astrazeneca abgegeben. Insgesamt ergibt sich eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut", da 8 Analysten eine positive Bewertung abgaben, 1 eine neutrale und keine eine negative Bewertung. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ergab eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (5 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht).

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Astrazeneca liegt bei 128,33 GBP. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um -98,76 Prozent steigen müsste, da er zuletzt bei 103,90 GBP notierte. Dafür erhielt die Aktie das Rating "Schlecht", und die Gesamtbewertung durch die Analysten ist daher "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Astrazeneca momentan als "Neutral" eingestuft, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der 7-Tage-RSI (37,89 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (45,92) bestätigen diese Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Astrazeneca beträgt 2,17 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den sozialen Medien eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Astrazeneca. Dies wird mit "Schlecht" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Astrazeneca in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".