AstraZeneca Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Pharmaunternehmen Astrazeneca hat laut einer Analyse der Dividendenrendite eine Rendite von 2,17 Prozent, was 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 10902 GBP der Astrazeneca-Aktie um +5,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -0,51 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Astrazeneca-Aktie einen Wert für den RSI7 von 24,21, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 31,97, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass die Stimmung für Astrazeneca in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält Astrazeneca eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.