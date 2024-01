AstraZeneca Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Astrazeneca hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", wobei 8 Bewertungen positiv und 1 neutral waren. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Die Durchschnittsprognose für den Aktienkurs beträgt 128,33 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -98,82 Prozent entspricht. Dies würde nach Meinung der Analysten eine "Schlecht"-Empfehlung darstellen. Insgesamt erhält Astrazeneca daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 10953,72 GBP für die Astrazeneca-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10862 GBP in ähnlicher Höhe (-0,84 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10347,64 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,97 Prozent) liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Astrazeneca basierend auf der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Soziale Plattformen zeigen neutrale Kommentare und Befunde zu Astrazeneca. Darüber hinaus wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ein konkret berechnetes Signal von "Schlecht", was zu einer entsprechenden Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird Astrazeneca hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Astrazeneca auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.