AstraZeneca Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Astrazeneca derzeit als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Astrazeneca-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50,79 und ein RSI25-Wert von 50,74, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Astrazeneca-Aktie bei 10977,25 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 10192 GBP liegt. Dies führt zu einer Abweichung zum GD200 von -7,15 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 10371,72 GBP, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass die Mehrheit der Bewertungen für die Astrazeneca-Aktie positiv war. In den letzten Berichten ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 128,33 GBP, was zu einem Abwärtspotenzial von -98,74 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Die Auswertung zeigt, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Jedoch zeigen sich auch einige positive Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.