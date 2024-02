AstraZeneca Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien viel negativ über Astrazeneca diskutiert. Dies führte dazu, dass die Anleger heute eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie abgeben. Die automatische Analyse der Kommunikation bestätigte, dass hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Astrazeneca bei 10784,31 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 9826 GBP liegt, was einem Abstand von -8,89 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage kann ein "Schlecht"-Signal festgestellt werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung für Astrazeneca in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca bei 32,1, was unter dem Branchendurchschnitt von 90 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.