AstraZeneca Aktie: Wirklich lohnenswert?

Astrazeneca: Bewertung und Anlegerstimmung

Der Pharmakonzern Astrazeneca wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 36,36, was einen deutlichen Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 268,76 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende liegt Astrazeneca jedoch 2,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was eine negative Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten zur Folge hat.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einschätzung einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusätzlich wurden 2 Schlecht-Signale aus den exakt berechenbaren Signalen herausgefiltert.

Trotzdem hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 11,22 Prozent bedeutet. Auch im Branchenvergleich liegt Astrazeneca mit einer Rendite von 11,64 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der positiven Performance auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.