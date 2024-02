AstraZeneca Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Astrazeneca: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Astrazeneca-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,3 Prozent darstellt. Dies ergibt eine Differenz von -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10775,53 GBP für den Schlusskurs der Astrazeneca-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10094 GBP, was einem Unterschied von -6,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 10408,26 GBP liegt nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich eine Rendite von -12,48 Prozent für Astrazeneca, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,41 Prozent aufweist, liegt Astrazeneca mit 9,93 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Astrazeneca eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Dies führt insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild mit dem Gesamtergebnis "Schlecht".

Die Bewertung der Astrazeneca-Aktie zeigt demnach eine Mischung aus positiven und negativen Aspekten in verschiedenen Kategorien, was zu unterschiedlichen Bewertungen in der technischen Analyse, im Branchenvergleich und im Sentiment und Buzz führt.