AstraZeneca Aktie: Was könnte passieren?

Das Stimmungs- und Buzz-Muster ist ein wichtiger Maßstab für die öffentliche Meinung über Aktien, neben den Analysen der Bankhäuser. Ein langfristiges Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet kann Aufschluss über die Stimmungslage geben. Wir haben dies für die Aktie von Astrazeneca untersucht.

Die Anzahl der Diskussionsbeiträge sowie die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Astrazeneca blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Astrazeneca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10959,76 GBP weicht um -4,78 Prozent vom aktuellen Kurs (10436 GBP) ab. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,5 Prozent Abweichung). Somit erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Astrazeneca auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,17 % aus, was 1,04 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,21 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In einem Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Astrazeneca damit 9,66 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -15,44 Prozent und Astrazeneca liegt aktuell 9,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

